Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 18:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl gemisi Türk kara sularına girdi
[Fotograf: TRT Haber]
Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni Türk kara sularına girdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Rusya Ukrayna
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