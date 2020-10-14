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Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB ]
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde devam ederken terör örgütü PKK/YPG Barış Pınarı Bölgesi'nde huzur ve güven ortamını bozmak için bir kez daha harekete geçti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hasabından yapılan paylaşımda Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JfxESNxTzZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2020
Etiketler: son dakika msb Terörle Mücadele barış pınarıSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:34
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