Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde devam ederken terör örgütü PKK/YPG Barış Pınarı Bölgesi'nde huzur ve güven ortamını bozmak için bir kez daha harekete geçti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hasabından yapılan paylaşımda Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.