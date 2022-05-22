Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.

Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/GruuNaANlF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2022



