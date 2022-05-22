Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ateşi açan 12 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.
Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/GruuNaANlF
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