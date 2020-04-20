İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianameye yeni görüntüler girdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmeden 4 gün önce (28 Eylül 2018) Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiği, "2 Ekim'de gel" denilerek geri gönderildiği ortaya çıktı.

İddianamedeki görüntülere göre saat 10:03’te Cemal Kaşıkçı güvenlik bariyerini geçip konsolosluğa girdi. Bir dakika sonra da nişanlısı Hatice Cengiz geldi. Kaşıkçı, nişanlısı ve kendisini karşılayan görevliyle birlikte binaya girdi. Ancak Hatice Cengiz 2 dakika sonra çıktı. Kaşıkçı ise yaklaşık 50 dakika içeride kaldı, 10.59'da binadan ayrıldı.

4 gün sonrasına yeniden randevu verildi

Kaşıkçı ve nişanlısı evlilik evrakı için konsolosluğa gitmişti. O gün işlemi yapılmadı. 4 gün sonrasına yeniden randevu verildi. O sürede Kaşıkçı'yı öldüren ekip Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geldi. Kaşıkçı, 2 Ekim'de gittiği konsoloslukta öldürüldü.

İddianamede cinayet gününe ilişkin de yeni görüntüler var. Bölgedeki tüm kameraları izleyen polis, Kaşıkçı ve nişanlısının taksiye biniş ve iniş görüntülerine de ulaştı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti iddianamesinde 20 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.