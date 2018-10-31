Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı boğularak öldürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğü belirtildi.

Başsavcılık, "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Suudi Arabistan'a davet edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.

Yerli iş birlikçi

Açıklamada ayrıca, "Olayla ilgili yerli iş birlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir." denildi.

Başsavcılık, gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalara rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilemediğini belirtti.

Kaynak: AA / TRT Haber