Yerli ve milli SİHA’ların kahraman pilotları

Yerli ve milli SİHA’ların kahraman pilotları

Buradan alınan Oğuzcan çifti, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan saat 21.16'da havalanan uçak saat 00.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına iniş yaptı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine Türkiye'de tedavi görmek isteyen 46 yaşındaki Ayşen Oğuzcan ile Nedim Oğuzcan çifti Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen TC-RSC tescil işaretli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

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