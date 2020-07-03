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Suudi Arabistan'da koronavirüse yakalanan çift Türkiye'ye getirildi
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da COVID-19'a yakalanan Türkiye vatandaşı çift, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine Türkiye'de tedavi görmek isteyen 46 yaşındaki Ayşen Oğuzcan ile Nedim Oğuzcan çifti Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen TC-RSC tescil işaretli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan saat 21.16'da havalanan uçak saat 00.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına iniş yaptı.
Buradan alınan Oğuzcan çifti, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Suudi Arabistan covid 19 koronavirüsSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 02:13
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