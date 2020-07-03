Genel Kurulun 30 Haziran 2020 tarihli 105'inci Birleşimi'nde alınan karara göre, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddeleri uyarınca 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek.