Haber Giriş: Kaynak: AA
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genel Kurulun 30 Haziran 2020 tarihli 105'inci Birleşimi'nde alınan karara göre, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddeleri uyarınca 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek.
Etiketler: tbmm tbmm çalışma süresi TBMM tatilSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 01:25
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