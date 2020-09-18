Haber Giriş: Kaynak: AA
Sürücü belgelerinin kimlik kartlarına yükleneceği tarih belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Soylu, "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz, bu da bir devrimdir" dedi.
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