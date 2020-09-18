TCG Gediz'den Doğu Akdeniz'de atış eğitimi
TCG Gediz Fırkateyni, su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül'de Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdi.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile gerilim sürerken Türkiye sondaj, sismik araştırma ve tatbikatların yanı sıra eğitim faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.
Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. TCG Gediz Fırkateyni'nin harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül'de Doğu Akdeniz’de başarıyla tamamladığı belirtildi.
Seyit Onbaşı çıkarması
Paylaşımda atışlar sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi. TCG Gediz Fırkateyni'ndeki Seyit Onbaşı çıkarması dikkat çekti.
TCG GEDİZ Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/C9pin74qYU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2020