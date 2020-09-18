Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile gerilim sürerken Türkiye sondaj, sismik araştırma ve tatbikatların yanı sıra eğitim faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. TCG Gediz Fırkateyni'nin harekata hazırlık faaliyetleri kapsamında su üstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül'de Doğu Akdeniz’de başarıyla tamamladığı belirtildi.

Seyit Onbaşı çıkarması

Paylaşımda atışlar sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi. TCG Gediz Fırkateyni'ndeki Seyit Onbaşı çıkarması dikkat çekti.