Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 20:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'ye örgüt mensubu taşıyan 2 şüpheliye gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı. Mardin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgularında, farklı illerden Mardin Kızıltepe'ye giden yeni örgüt mensuplarının sınır hattından Suriye'ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf etti.
Şahıslar hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülecek.
Şahısların sorgu işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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