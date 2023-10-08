Suriye'nin Kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere saat 22.00'de hava harekatları icra edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir."

Milletimizin desteği ve cesaretin gücüyle terörist hedeflerini yok etmeye devam! ????????#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HpkSHmc3lm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2023

Açıklamada, icra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."