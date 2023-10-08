Açık 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.10.2023 22:21

Suriye'nin Kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Suriye'nin Kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere saat 22.00'de hava harekatları icra edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir."

Açıklamada, icra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

ETİKETLER
Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK Suriye
Sıradaki Haber
Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki il müdürleriyle bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:19
'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler
22:48
Almanya'da ilk kez "Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi" açıldı
22:42
Dünya Gıda Programı, İsrail ve Filistin'deki durumun "hızla kötüleşmesinden" kaygılı
22:37
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile “bölgedeki gerilimi” görüştü
22:35
Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
22:12
Filistin İslami Cihad Hareketi 30 İsrailli asker ve yerleşimciyi esir aldıklarını iddia etti
Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri aynı anda Times Meydanı'nda
Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri aynı anda Times Meydanı'nda
FOTO FOKUS
'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler
'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ