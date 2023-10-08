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Gündem
AA 08.10.2023 19:16

Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki il müdürleriyle bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İnşallah afet bölgesinde dayanıklı, güvenli ve iklim dostu konutları en kısa sürede inşa ederek depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki deprem bölgesindeki il müdürleriyle bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, Bakanlığının deprem bölgesindeki il müdürleri ile bir araya geldiğini ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını görüştüğünü belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından devlet, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar dahil herkesin vicdani bir sorumlulukla çalışmalara destek verdiğini vurgulayan Özhaseki, "Gözümüz de gönlümüz de deprem bölgesinde. Depremzede kardeşlerimiz için kaybedecek vaktimiz yok. 'Bugün günlerden pazar' demeden çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenli konutları en kısa sürede inşa ederek teslim edeceğiz"

"Vatandaşlarımızın doğdukları yerlerden ve anılarından uzaklaşmadan bir an evvel yeni, sağlam, güvenli ve çevre dostu ev ve iş yerlerine kavuşmaları için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yaptığımız hibe ve kredi miktarı artışlarıyla vatandaşımıza kolaylık sağlayarak ve hazırladığımız tip projelerle de destek vererek bir an önce güvenli yuvalarına yerleşmeleri için gayret ediyoruz. İnşallah afet bölgesinde dayanıklı, güvenli ve iklim dostu konutları en kısa sürede inşa ederek depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Deprem ülkesi olmanın getirmiş olduğu bir dezavantajı durmadan yaşıyoruz. Bilinen fay hatları var. Buralarda binlerce yıldır aynı yerde durmadan kırılıyor, bunu da bilerek bizim hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de durmadan çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sert zeminlerde, sağlam zeminlerde, tünel kalıp sistemiyle TOKİ'miz evler inşa ediyor."

Bakan Özhaseki'nin başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bakan Yardımcıları Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen ve Hasan Suver'in yanı sıra Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 18 ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürleri katıldı.

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Mehmet Özhaseki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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