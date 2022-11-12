Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu!" denildi.
Açıklamada, teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı Terörle Mücadele
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