Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı, 3 kişi yakalandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Terörle Mücadele Yunanistan PKK/KCK
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