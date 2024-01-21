Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.