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Gündem
TRT Haber 21.01.2024 09:50

TSK'nın 'çelik pençeleri' terör inlerini yerle bir etti

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK'nın 'çelik pençeleri' terör inlerini yerle bir etti

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Pençe Kilit bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. 

Operasyonda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 

"Milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi sürdüreceğiz!"

MSB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"

 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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