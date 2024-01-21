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TRT Haber 21.01.2024 08:09

İzmir'de "Kalkan-9" operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan “Kalkan-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de "Kalkan-9" operasyonu: 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce "Kalkan-9" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Operasyona, 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekattan oluşan 182 personel katıldı.

20 ayrı adrese düzenlenen “Kalkan-9” operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.

16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı

Ayrıca, düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Yerlikaya operasyonla ilgili sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz."

 

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İzmir Düzensiz Göçmenler Ali Yerlikaya
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