Türksat acil durumlar için 3 bin 272 uydu anteni kurdu

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, acil durum dönemlerinde koordinasyonu üstlenen acil durum müdahale ekiplerinin iletişim altyapısının, Türksat uydularına emanet edildiğini söyledi.

AFAD, Türk Kızılayı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumların iletişimi doğrudan Türksat uydularına bağlandı.

Uraloğlu, “Afet durumlarında kritik öneme sahip AFAD başta olmak üzere; Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılayı ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumların iletişimi doğrudan Türksat uydularına bağlandı. Acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, TRT gibi kurumlara da küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kurulumu yapıldı. Türksat tarafından kurulan uydu anteni sayısı, 3 bin 272’ye ulaştı” ifadelerine yer verdi.

Afad araçlarına uydu terminali kuruldu

Uraloğlu, ilgili kurumlarla Türksat arasında yapılan mutabakat ile acil durum müdahale ekipleri, araçları ve kurumları VSAT antenleri ile donatıldığı bilgisini vererek şöyle devam etti:

“Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularına bağlanan terminaller ile afet durumlarında iletişimin kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. 100 Mbit’e kadar internet de VSAT antenleri ile kurumlara sağlanan imkânlar arasına girdi. AFAD afet yönetim merkezleri ve araçlarına VSAT anteni kurulumu yapıldı. Türk Kızılayı yardım araçlarının büyük bölümü de antenlerine kavuştu. Güvenlik görevlerinin yanı sıra acil durumlarda en fazla destek alınan Jandarma Genel Komutanlığı’mıza da uydu terminallerinin kurulumu gerçekleştik."