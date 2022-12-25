Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadelerine yer verildi.