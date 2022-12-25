Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadelerine yer verildi.
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2022
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/Loy5yOLbMa
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