İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bazı belediyelerde terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı kişiler çalıştırılıyor ve bu kişilere dokunulamıyor ise bunun sorumlusu belediyeler değil il valileri veya İçişleri Bakanı” şeklindeki iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Sen 484 kişiyi belediye ya da şirketlerine hiçbir güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yaptırmadan, HDPKK’ya şirin görünmek için işe başlat, suçlu bunu ortaya çıkaran İçişleri Bakanlığı olsun."

Bakan Yardımcısı Ersoy, PKK'nın dağ kadrosunda olan ve güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin ailelerinden 36 kişiyi hile yoluyla kanunsuz bir şekilde işe başlatanların suçu İçişleri Bakanlığı'na attığını kaydetti.

"Bakanlığımızı hedef almalarına yine şaşırmıyoruz"

Ersoy, "Her defasında devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize ağır iftiralar atanları aklamaya çalışanların, bu kez de terör iltisaklı kişileri belediyelere doldurarak suç işleyenleri değil, görevini yaparak ortaya çıkaran Bakanlığımızı hedef almalarına yine şaşırmıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı 1668 kişi çalıştırıldığının tespit edildiği hatırlatılmıştı.