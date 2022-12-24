Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kanun bu meseleyi çözmede kafi değil. Öyleyse kanundan daha güçlü bir metne yani anayasal güvenceye ihtiyaç var. O yüzden bu mesele Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak çıksın istiyorsak yol belli. Anayasa değişikliğini yaparak ile bu meseleyi artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak çıkarabiliriz. Umar ve dilerim ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygın üyeleri bu değişiklik teklifini 400'ün üzerinde bir oyla kabul ederek yasalaştırır. Değişiklik 400 ve üzeri oyla kabul edilirse halk oylamasına gitmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da halk oylamasına götürmeyeceğini ifade etti.