Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Bozdağ: Teklif 400 ve üzeri oyla kabul edilirse halk oylamasına gitmeyeceğiz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü teklifi ile ilgili, "Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz." dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Kanun bu meseleyi çözmede kafi değil. Öyleyse kanundan daha güçlü bir metne yani anayasal güvenceye ihtiyaç var. O yüzden bu mesele Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak çıksın istiyorsak yol belli. Anayasa değişikliğini yaparak ile bu meseleyi artık Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak çıkarabiliriz. Umar ve dilerim ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygın üyeleri bu değişiklik teklifini 400'ün üzerinde bir oyla kabul ederek yasalaştırır. Değişiklik 400 ve üzeri oyla kabul edilirse halk oylamasına gitmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız da halk oylamasına götürmeyeceğini ifade etti.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ
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