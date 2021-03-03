Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgede teröristlerin sızma ve saldırı girişimi bir kez daha önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylayımda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/98zty2yJh9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2021
MSB'den yapılan paylaşımda "Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.