Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgede teröristlerin sızma ve saldırı girişimi bir kez daha önlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylayımda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/98zty2yJh9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2021

MSB'den yapılan paylaşımda "Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.