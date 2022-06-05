Suriye'nin kuzeyinde 16, Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 16 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 terörist de etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor." denildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QBRlTjo2gX
Öte yandan Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor.
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2022
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/7gjRXs0Pi9
Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18'e yükseldi.