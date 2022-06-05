Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor." denildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.



Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/QBRlTjo2gX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2022

Öte yandan Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor.



Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/7gjRXs0Pi9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2022

Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18'e yükseldi.