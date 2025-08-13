SICAK
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
13.08.2025 08:16
, 13.08.2025 08:19
SON GÜNCELLEME
13.08.2025 08:19
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor
Dışişişleri Bakanlığı, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı
Son Dakika
Suriye
SON HABERLER
08:27
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
08:23
16 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklu
07:38
Balıkesir'de Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yürütülüyor
07:06
Fransa'da nükleer denizanası alarmı: Dört reaktör kapatıldı
07:02
Everest Dağı'nda 10 yıl sonra bir ilk
06:49
Venezuela Devlet Başkanı: BM ölümcül bir yara aldı
