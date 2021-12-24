Boşanmalarda ömür boyu nafaka uygulaması sona eriyor. Erkeğin boşandığı eşe nafaka ödemesi evli kalınan süreyle sınırlı olacak. Sonrasında, kadının gelir durumu, çocuklarının olup olmadığı ve çocukların ihtiyacına göre ödemeyi devlet üstlenebilecek.

Adalet Bakanlığı, boşanmış tarafları mağdur etmeyecek bir formül üzerinde çalışıyor.

Sosyal devlet ilkesi gereği, nafaka miktarını devletin üstlenmesinin bütçeye getireceği maliyet hesaplanıyor.

Nafakada evlilik süresi esas alınacak

Söz konusu formül üzerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de prensipte görüş birliğine varılmış durumda.

Bakanlık kaynakları, kadına yönelik şiddetin sebeplerinden birinin de nafaka olduğunun altını çiziyor.

Boşandıktan sonraki süreçte, özellikle ikinci kez evlenen erkeklerin mağduriyetinin arttığı, geliri olmayan kadınların da maddi olarak zorlandığı belirtiliyor. Dolayısıyla her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir formülün hayata geçirileceği vurgulanıyor.

Süresiz nafakanın sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemenin 2022 yılı içinde Meclis'e sunulması bekleniyor