Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret etti
[Fotoğraf. DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde İstanbul Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.
Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.
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