İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede, etkinliğiyle birçok kadının imdat çağrısı olan, kadınlara özel mobil uygulama KADES'in 3 milyon kullanıcıyı aştığını açıkladı.

Uygulama üzerinden 268 bin 437 ihbarda bulunuldu.