Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KADES, 3 milyon kullanıcıyı aştı
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğiyle birçok kadının imdat çağrısı olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), 3 milyon kullanıcıyı aştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede, etkinliğiyle birçok kadının imdat çağrısı olan, kadınlara özel mobil uygulama KADES'in 3 milyon kullanıcıyı aştığını açıkladı.
Uygulama üzerinden 268 bin 437 ihbarda bulunuldu.
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede, etkinliğiyle birçok kadının imdat çağrısı olan, kadınlara özel mobil uygulamamız KADES,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 24, 2021
MİLYON KULLANICIYI AŞTI
Uluslararası Ödüllü Uygulamamız KADES'i indirelim, çevremizdekilere indirtelim
App Store
Google Play pic.twitter.com/0jt4pK1utM
Etiketler: İçişleri Bakanlığı KADES Süleyman Soylu
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