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Suikast timi davasında Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri FETÖ hükümlüsü Ali Yazıcı, yeniden yargılandığı suikast timi davasında suikastin asli faili olduğu gerekçesiyle Muğla ikinci ağır ceza mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 21:16
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