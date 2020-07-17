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MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Covid-19 tespit edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
MSB, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.
Etiketler: milli savunma bakanlığı covid-19 burdur haberSon Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 20:57
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