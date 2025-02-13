Sucuktan sakatat, baharattan boya çıktı

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 195'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 19'a yükseldi.

Sağlığa zararlı 195, taklit-tağşiş yapılmış bin 19 ürün listede yer aldı

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Listeye yeni eklenen ürünlerde; sucukta tek tırnaklı eti, baharatta boya, peynir ve yoğurtta yağ oranının düşük olması gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Gıda sahtekarlığı ifşa ediliyor

Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.

11 Şubat tarihli listeye göre; İstanbul Bağcılar’daki Yıldırım Gıda’nın çıkarttığı “Kasap Geleneksel” markası ısıl işlem görmüş sucukta, tek tırnaklı eti çıktı. Osmaniye’de Beypa Gıda’nın ürettiği sucukta da kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü.

Peynire de hile karıştı

Taklit ve tağşiş yapılan ürünlerde peynir de ilk sıralarda yer aldı. Üretilen peynirlerin içerisinde bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.