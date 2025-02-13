CHP'li meclis üyesi kızını terör örgütü PKK'ya teslim etmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü üyeliğinden aranan kızını dağda ziyaret etmiş

Şüphelilerden Sancaktepe Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Elif Gül’ün kızı Dilan Gül’ün PKK terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edildi. Elif Gül’ün eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte dağ kadrosundaki kızı Dilan Gül’ü ziyaret ettiği belirlendi.

Dilan Gül'ün halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı anlaşıldı.

2014 yılında Habur Sınır Kapısından Metina bölgesine götürdükleri ve örgüte teslim edildikleri respit edildi.

Dayısının oğlu ve teyzesinin kızı da terörist

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün dayısının oğlu İshak Özçaktu'nun PKK terör örgütünün İstanbul, Kayseri ve Ankara'da düzenlenen terör saldırılarının talimatını verdiği, 2019'da sınır ötesi harekatta etkisiz hale getirildiği, teyzesinin kızı Halime Özadikti'nin de PKK'nın Suriye yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Operasyonun detayları neler?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P, emniyetteki işlemlerinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiş, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenilmişti.

Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Tüm şüphelilerin daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri kaydedilmişti.