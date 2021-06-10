Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 19:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı 4 kişiye gözaltı
Suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Polisi suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu düşünülen Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı.
Suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alındı.https://t.co/yb6DC92go1 pic.twitter.com/7bfl0r7J5s— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2021
Feridun Öncel'in Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı olduğu öğrenildi.
Öncel ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa'dan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Etiketler: Suç Örgütü
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