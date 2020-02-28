Esed rejiminin, bölgede barışı tesis etmek için görev yapan Mehmetçiği hedef alması üzerine, Türkiye NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Olağanüstü toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Brüksel'deki toplantının ardından Türkiye'ye destek mesajı verdi, NATO'nun Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüğünü vurguladı.

İdlib'deki alçak saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı dileyen Stoltenberg, "NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler,

Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor." dedi.

Stoltenberg, İdlib'de insani durumun saldırıların durmaması halinde daha da kötüleşeceğini söyledi.

Rejim ve destekçilerine, saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısını yineleyen Stoltenberg, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki barışçıl çözüm bulma çabalarına dahil olmalarını istedi.