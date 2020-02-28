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Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmeler sona erdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin üçüncü gününde Dışişleri Bakanlığında tekrar bir araya geldi.
Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek İdlib'deki durumu ele almıştı.
Etiketler: son dakika idlib rusyaSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:59
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