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Gündem
TRT Haber 06.07.2026 23:15

SSB Başkanı Görgün: Yerli ve milli savunma sanayii kabiliyetlerimizi sahada sergileyeceğiz

2026 NATO Savunma Sanayii Forumu ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bu etkinlik, Türkiye’nin uluslararası güvenlik ve savunma sanayii alanlarında güvenilir ve söz sahibi bir ülke olduğunu yeniden teyit edecektir." dedi.

SSB Başkanı Görgün: Yerli ve milli savunma sanayii kabiliyetlerimizi sahada sergileyeceğiz

Haluk Görgün, NATO Savunma Sanayii Forumu’nun gerçekleştirileceği alanı ve TUSAŞ tesislerinde düzenlenecek resepsiyonun son hazırlıklarını yerinde inceledi.

Görgün, "Forum ve resepsiyon, müttefik ülkelerin karar alıcılarını, uluslararası heyetleri ve savunma sanayii temsilcilerini ortak bir çatı altında bir araya getirerek geleceğin güvenlik mimarisinin şekillendiği zemini teşkil edecek." dedi.

SSB Başkanı Görgün: Yerli ve milli savunma sanayii kabiliyetlerimizi sahada sergileyeceğiz

Resepsiyonda gerçekleştirilecek uçuş gösterisiyle de yerli ve milli savunma sanayii kabiliyetlerinin sahada sergileneceğini ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek bu iki etkinliğin, Türkiye’nin uluslararası güvenlik ve savunma sanayii alanlarında güvenilir ve söz sahibi bir ülke olduğunu yeniden teyit edeceğini vurguladı. 

ETİKETLER
Haluk Görgün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) NATO Ankara Zirvesi NATO Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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