Gündem
AA 03.12.2025 19:46

SSB Başkanı Görgün: Romanya'ya savaş gemisi ihracatı önemli bir kilometre taşı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "ASFAT'ın, Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatı, savunma sanayiimiz adına önemli bir kilometre taşıdır" dedi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, ASFAT'ın Romanya'ya TCG Akhisar'ın satışına yönelik anlaşmayı değerlendirdi.

SSB Başkanı Haluk Görgün, ASFAT'ın Romanya'ya TCG Akhisar'ın satışına yönelik anlaşmayı değerlendirdi.

Türkiye, AB ve NATO üyesi Romanya'ya ilk muharip gemi satışını gerçekleştirdi
Türkiye, AB ve NATO üyesi Romanya'ya ilk muharip gemi satışını gerçekleştirdi

Görgün, şunları söyledi:

"ASFAT'ın, Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatı, savunma sanayimiz adına önemli bir kilometre taşıdır. Bu başarı, Türkiye’nin deniz platformlarında ulaştığı seviyenin, savunma sanayimizin küresel rekabet gücünün ve dost-müttefik ülkelerin ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir tezahürüdür.

ASFAT ailesini, Milli Savunma Bakanlığını ve projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, denizlerde de milli kabiliyetleriyle yükselmeye devam edecek, bu başarıların ardı gelecektir."

İhracat Romanya Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
