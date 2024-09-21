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Gündem
TRT Haber 21.09.2024 11:25

Spor yazarı Ercan Güven hayatını kaybetti

Türk spor medyasının duayen yazarlarından Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Spor yazarı Ercan Güven hayatını kaybetti

Spor gazetecisi ve yazarı Ercan Güven, dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefat eden Güven için taziye mesajı yayımladı.

Altun, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiğini öğrendiğimiz Milliyet Gazetesi spor yazarı, değerli gazeteci Ercan Güven’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Merhum Ercan Güven’in ailesine sabır, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı temenni ediyorum."

Ercan Güven kimdir?

Dikkat çeken yazılarıyla herkesin beğenisini kazanan Ercan Güven, spor basınının önemli kalemlerinden birisiydi.

Güven, 1980'li yıllarda, Milliyet'te görev aldı. Zamanla spor bültenlerinin aranan ismi haline geldi.

Ercan Güven, Milliyet Gazetesi Spor Servisi'nin müdürü, gazetelere spor sayfası gelmesine öncülük eden ve birçok önemli gazeteci yetiştiren merhum Namık Sevik'in yeğeniydi.

Ercan Güven ayrıca, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesiydi.  

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