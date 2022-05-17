NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 4 yıldır kanserle mücadele ediyordu.

Tedavisi olumlu yönde ilerleyen Yurt'un hastalığı yeniden nüksetti. 39 yaşındaki Özlem Sarıkaya Yurt, bugün hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Yurt, meslek hayatına Habertürk televizyonunda başlamış, 2010 yılında NTV'ye katılmıştı.

Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2009'da en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Yurt, 2013'te anne olmuştu.

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5'inci Kısım Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Fahrettin Altun ve Ömer Çelik'ten taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Özlem Sarıkaya Yurt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 17, 2022

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında "Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin başı sağolsun. NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz" dedi.