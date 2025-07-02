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TRT Haber, AA 02.07.2025 12:27

Sözde mizah dergisi Leman'a mali soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sözde mizah dergisi Leman'a yönelik yurt dışı kaynaklı bir mali destek olup olmadığını tespiti için mali soruşturma başlattı.

Sözde mizah dergisi Leman'a mali soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sözde mizah dergisi Leman dergisince 26 Haziran'da yayımlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilen görsellerinin bulunduğu çizimin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Buna ilişkin Türk Ceza Kanununun "216/1 maddesi" gereğince soruşturma işlemleri başlatıldığı aktırılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sırasında, şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır."

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