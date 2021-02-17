Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Soylu ve Akar'a suikast planı davasında karar
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast planı davasında sanık Sonay Bakar "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Hulusi Akar Süleyman Soylu
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