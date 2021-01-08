İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede tarihinin en güçlü döneminde olduğunu söyledi:

"Çok bilinen bir söylem vardır. Denir ki bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Eğer Türkiye'nin güvenlik başlıklarını bir zincir olarak tarif edersek, bu zincirin en önemli halkalarından birisi olan terörle mücadele tarihin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir eleman kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra sürpriz olarak tekrar söyleyeceğiz. Onlar da mağaraya sıkıştı. Katlarının 5 katını ikna edip dağdan indiriyoruz. Yurt dışı yatırımcıları da içerdeki desteğini hemen hemen çekmiş durumda Suriye ve Irak'ta da nereye kadar devam edecekleri de meçhuldür."