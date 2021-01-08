Teröristler bir kez daha Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeleri hedef aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verildi.