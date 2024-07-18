Parçalı Bulutlu 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.07.2024 12:03

Sosyal medyada İslami değerlere saldıran kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan İslami değerlere saldırıp, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişinin Adana'da gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyada İslami değerlere saldıran kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, Kuran’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın inceleme başlattığını açıkladı:

"Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan’da yakalanarak gözaltına alındı."

Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan tahkikat başlatıldı.

 


 

Ali Yerlikaya, Kuran’ Kerim’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetledi:

"Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir"

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
MSB'den Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Kızıldeniz'deki gerilim Süveyş Kanalı gelirlerini yüzde 23,5 düşürdü
14:18
Türkiye'nin rüzgar enerjisi kapasite artışı ivme kazandı
14:15
KPSS Alan Bilgisi oturumları için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak
14:08
Manisa'da orman yangını
13:33
Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:27
NASA maliyetler nedeniyle "VIPER" programını iptal etti
Beçin Antik Kenti'ndeki kale duvarları ve burçlar ayağa kaldırılıyor
Beçin Antik Kenti'ndeki kale duvarları ve burçlar ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ