Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda terörle mücadeleye ilişkin veriler paylaşıldı.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etme anlayışı doğrultusunda sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar 983'ü Irak'ın, 980'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 963 oldu.

Irak'ın kuzeyinde 41 hedef imha edildi

Açıklamada, 2 ve 9 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen harekatlarla ilgili bilgilere de yer verildi.

Operasyonda, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan toplam 41 hedef başarıyla imha edildi.

Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen harekatlarda ilk belirlemelere göre 27 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiği belirtildi.

2 terörist daha teslim oldu

Ayrıca, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Hudutlardan geçmeye çalışan 493 şahıs yakalandı

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 şahıs yakalandı. Bin 545 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yakalanan şahıslardan 6’sının terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 91'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 75 bin 332 oldu.