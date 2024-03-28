Türk Silahlı Kuvvetleri, başta terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamaya göre, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece, yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 268’i Irak’ın, 378’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 646 oldu.

1 terörist daha teslim oldu

Yine, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.

Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 82 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’si terör örgütü mensubu. 2 bin 572 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetler de planlandığı şekilde devam ediyor.

3 Mart’ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katıldı.

Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacak.