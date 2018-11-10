Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hakkari'de kaza sonucu patlama meydana gelen Süngü Tepe Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Son bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Akar, Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili de bilgi verdi. Adli, idari ve teknik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Akar, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkari'de bir mühimmat depomuzun patlaması sonucu 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber