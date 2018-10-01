Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 28 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bir haftada 2 bin 429 operasyon düzenlendi.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 681'i terör (PKK/KCK 171, sol 6, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 461), 4 bin 204'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 187'si düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 5 bin 72 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar neticesinde, bir sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 16 ağır ve uzun namlulu silah, 13 el bombası, bin 567 muhtelif mühimmat ele geçirildi, 7 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 54 operasyonda, 4 bin 204 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 349 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 285 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 485'i denizlerde olmak üzere 8 bin 610 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber