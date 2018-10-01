TBMM'nin mesaisi bugün başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) hazırlıklar tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapıldı, genel kurul yeni sisteme hazır hale getirildi.

Şimdi gözler Meclis Genel Kurulu'nda. TBMM yeni yasama yılı için kapılarını aralayacak.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Genel kuruldaki özel oturumu yönetecek, kısa bir açılış konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yapacak

Yeni yasama yılında kürsüye çıkacak ilk isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni döneme dair vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek.

Liderler Genel Kurul'daki özel oturuma katılacak

Liderler de Bakanlar da yine tam kadro Genel Kurul'da olacak.

Eski vekiller, yabancı misyon şefleri, komuta kademesi ve çok sayıda davetli de bu heyecana ortak olacak.

Açılış resepsiyonu bu yıl düzenlenmeyecek

1 Ekim'de geleneksel olarak düzenlenen açılış resepsiyonu ise, tasarruf tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak.

Kaynak: TRT Haber

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı için kapılarını aralayacak.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Genel kuruldaki özel oturumu yönetecek, kısa bir açılış konuşması yapacak.

Yeni yasama yılında kürsüye çıkacak ilk isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı için kapılarını aralayacak.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Genel kuruldaki özel oturumu yönetecek, kısa bir açılış konuşması yapacak.

Yeni yasama yılında kürsüye çıkacak ilk isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.