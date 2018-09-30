Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Endonezya'ya taziye mesajı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndan meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yine yüzlerce kişi var.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da felaketzedelerin acısına sosyal medyada yayımladığı mesajla ortak oldu.

#Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Endonezya’nın yanındayız, acılarını paylaşıyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 30 Eylül 2018

Altun, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülke olarak Endonezya'nın yanında olduğu hatırlattı.

Kaynak: TRT Haber