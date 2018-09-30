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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Endonezya'ya taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Endonezya'da meydana gelen depremde ilgili bir mesaj yayınladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altundan Endonezyaya taziye mesajı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndan meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yine yüzlerce kişi var.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da felaketzedelerin acısına sosyal medyada yayımladığı mesajla ortak oldu.

 


 

Altun, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülke olarak Endonezya'nın yanında olduğu hatırlattı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Endonezya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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