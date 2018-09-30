Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Endonezya'ya taziye mesajı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndan meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor.
- Endonezya’daki depremde ölü sayısı bin 203’e yükseldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya başsağlığı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Endonezya'ya başsağlığı mesajı
Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen yine yüzlerce kişi var.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da felaketzedelerin acısına sosyal medyada yayımladığı mesajla ortak oldu.
#Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Endonezya’nın yanındayız, acılarını paylaşıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 30 Eylül 2018
Altun, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülke olarak Endonezya'nın yanında olduğu hatırlattı.
Kaynak: TRT Haber