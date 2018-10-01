Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da gündemine suçluların iadesi konusunu aldı. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen terör listesine dikkat çekti. Son durumu da gazetecilerle paylaştı.

"Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi, olacakları göreceğiz"

"İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste. Almanya’da 136 kişilik bir liste. ABD’ye iletilen listede ise sayı o kadar değil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir. Ancak bunların terör anlayışları bize oranla farklılık arz ediyor. Bu hususta bizim gibi bir sorun yaşamadıkları için bizi doğru anlama konusunda zorlanıyorlar."

"Türkiye karşıtı olarak değil, resmi bilgilerle hareket edilsin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i FETÖ üzerinden eleştirerek, “Türkiye karşıtı olarak değil, resmi bilgilerle hareket edilsin” mesajı verdi.

"FETÖ konusundaki yaklaşım farklılığı ortada. Bu, Merkel ile yaptığımız ortak basın toplantısında da açıkça görüldü. Yeterli delil olmadığından söz ediyorlar. Tüm delilleri kendilerine verdiğimiz halde, mahkeme kararlarını ilettiğimiz halde, bunların adeta yok sayılmasını anlamak mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da dünyanın gündeminden düşmeyen İdlib konusunun da görüşüldüğünü belirtti.

"İdlib’teki gelinen süreci takdirle karşılıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim’de İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya arasında yapılacak dörtlü zirveyi hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirveden umutlu olduğunu açıkladı.

"Bölgesel konularda, başta İdlib olmak üzere Suriye konusunda yaptıklarımızı hep şükranla anıyorlar. İdlib’teki gelinen süreci takdirle karşılıyorlar. Macron ile görüştüm, o olumlu yaklaşıyor. Merkel de, ‘Ekim’in 14’ünde Bavyera seçimleri var, o seçimden sonra yapalım’ diye bir yaklaşım içerisinde. Tarih belirlendikten sonra da o dörtlü zirveyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu önemli bir adım olacak."

"Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Euro 2024'ün Almanya'da yapılacak olması da soruldu. Sonucu çok önemsemediğini belirtti.

"Bu hep böyle dönüyor. Aynı ülkeye Dünya kupası ve Avrupa kupası veriyorsun, Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun, Hayırlı olsun."

Kaynak: TRT Haber